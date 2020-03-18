***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.03.2020 tarihli toplantısında yapılan görev dağılımı ile- Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK )' nin,- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Bekir MEMİŞ) 'nin seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830474BIST