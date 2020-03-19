***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 16:02
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2020 tarihli toplantısında
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in , üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN' ün seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN' ün seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN' ün, üyeliklerine, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini yürüten Şirketimiz Mali İşler Müdürü Murat ÇARKACI'nın seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830753
BIST
16:1785.186
En Yüksek
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313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.396
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.810.667
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.231.103
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|879.597
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.450.875
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.282.381
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.858.672
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|119.695.431
|% -9,88
|
|GARAN
|7,80
|696.847.702
|% -2,50
|
|ASELS
|21,34
|648.642.601
|% -1,84
|
|THYAO
|7,98
|562.912.909
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,94
|305.958.633
|% -2,02
|
|ISFIN
|2,81
|183.064.603
|% 8,08
|
|YKBNK
|1,94
|305.958.633
|% -2,02
|
|GARAN
|7,80
|696.847.702
|% -2,50
|
|ODAS
|1,19
|99.691.441
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|56.793.520
|% -1,30
|
|THYAO
|7,98
|562.912.909
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5549
|7,5928
|% 0,55
|
|Frank
|6,6698
|6,7100
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7346
|1,7433
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-10,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.067
|2.099
|-18,00
|
|Tam
|2.057
|2.109
|-21,82
|
|Yarım
|994
|1.020
|-10,55
|
|Çeyrek
|499
|510
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|0,83
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