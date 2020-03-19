***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaTüzel Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Bekir MEMİŞ' in yerine 19.03.2020 tarihi itibariyle Adalet TUNÇER'in atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine,Tüzel Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Mehmet Öner ÇELİKER' in yerine 19.03.2020 tarihi itibariyle Arda Kaan ALPMAN'ın atanmasınave kendisine imza yetkisi verilmesine,Tüzel Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşlt. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Mustafa KOCAEREN'in yerine 19.03.2020 tarihi itibariyle İhsan Kağan BAYRAKTAR'ın atanmasınave kendisine imza yetkisi verilmesine,İlgili işlemlerin ticaret siciline tescil ve ilanına oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830754BIST