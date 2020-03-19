***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 16:04
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Tüzel Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Bekir MEMİŞ' in yerine 19.03.2020 tarihi itibariyle Adalet TUNÇER'in atanmasına ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
Tüzel Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Mehmet Öner ÇELİKER' in yerine 19.03.2020 tarihi itibariyle Arda Kaan ALPMAN'ın atanmasına
ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
Tüzel Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşlt. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Mustafa KOCAEREN'in yerine 19.03.2020 tarihi itibariyle İhsan Kağan BAYRAKTAR'ın atanmasına
ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
İlgili işlemlerin ticaret siciline tescil ve ilanına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830754
BIST
15:5384.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -847,83
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|: 84.940
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15:536,5315
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313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.520.054
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.636.136
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.659.242
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.229.582
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|871.654
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.396.923
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.171.424
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.268.525
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.835.923
|% -9,93
|
|GARAN
|7,73
|643.026.177
|% -3,37
|
|ASELS
|21,10
|599.811.708
|% -2,94
|
|THYAO
|7,93
|509.166.495
|% 0,38
|
|YKBNK
|1,92
|265.515.197
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,79
|157.691.607
|% 7,31
|
|YKBNK
|1,92
|265.515.197
|% -3,03
|
|GARAN
|7,73
|643.026.177
|% -3,37
|
|ODAS
|1,18
|95.408.046
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|53.910.241
|% -2,60
|
|THYAO
|7,93
|509.166.495
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5607
|7,5986
|% 0,63
|
|Frank
|6,6558
|6,6959
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7348
|1,7435
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-13,10
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.067
|2.099
|-18,00
|
|Tam
|2.062
|2.114
|-16,72
|
|Yarım
|996
|1.023
|-8,09
|
|Çeyrek
|500
|511
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|11,92
|11,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
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|B. Petrol
|25,61
|25,61
|0,73
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