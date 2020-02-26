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***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ BEKİR MEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 13.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil - -
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ MEHMET ÖNER ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 13.04.2018 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değil - -
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. MUSTAFA KOCAEREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.05.2019 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
HÜSEYİN ÖZGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821299 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821299 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821813


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BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
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Frank 6,2726 6,3104 % 0,07  
Riyal 1,6349 1,6431 % 0,15  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 324 324 0,70  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,01  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 -0,00  
B. Petrol 54,44 54,44 0,18  
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