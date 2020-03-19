***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil OYAK Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ARDA KAAN ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil - Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil OYAK Grup Vergi Danışmanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -HÜSEYİN ÖZGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821299 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiBÜLENT ŞAMİL YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821299 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830755BIST