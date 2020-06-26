***USAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
26.06.2020 13:50
***USAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler USAK
İlgili Şirket Ünvanı UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 145.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
USAK, TRAUSAKW91F6 1.061.338,54
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 29.06.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 30.06.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TR-USAK.pdf
EK: 2 ING-USAK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853093
BIST
15:07115.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 991,20
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:076,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:077,6910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:07388,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 388,47
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.288.464
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.319.915
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.852.553
|% 9,64
|
|TACTR
|6,09
|438.527
|% 9,14
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|60.865.955
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,16
|200.678.007
|% -5,90
|
|LUKSK
|14,99
|1.443.302
|% -5,49
|
|IHGZT
|4,52
|25.178.821
|% -4,64
|
|ISFIN
|4,19
|888.434.507
|% 3,71
|
|ODAS
|2,38
|527.203.129
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,05
|521.234.152
|% 1,33
|
|KARSN
|2,78
|513.699.449
|% 1,83
|
|IHLGM
|1,63
|487.925.826
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,63
|487.925.826
|% 1,24
|
|ODAS
|2,38
|527.203.129
|% 4,39
|
|ISFIN
|4,19
|888.434.507
|% 3,71
|
|KARSN
|2,78
|513.699.449
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,05
|521.234.152
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4682
|8,5107
|% -0,23
|
|Frank
|7,2011
|7,2445
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-1,16
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.537
|-2,80
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-2,80
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,02
|
|B. Petrol
|41,13
|41,13
|0,08
|
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