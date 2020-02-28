***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:31
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822734
BIST
15:03106.463
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -3.955,12
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:036,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:036,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:03325,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,50
|Açılış
|: 325,72
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,84
|13.807.485
|% 16,02
|
|OYAYO
|3,85
|25.241.883
|% 13,91
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,44
|1.320.297
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|42.012.154
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,81
|1.201.810.344
|% -2,80
|
|ASELS
|27,90
|848.092.800
|% -0,29
|
|GARAN
|9,64
|385.272.797
|% -5,40
|
|YKBNK
|2,34
|216.882.898
|% -4,49
|
|ODAS
|1,99
|215.557.985
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,40
|165.172.120
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|140.506.598
|% -4,65
|
|ODAS
|1,99
|215.557.985
|% -2,45
|
|THYAO
|11,81
|1.201.810.344
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,34
|216.882.898
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9860
|8,0260
|% 0,19
|
|Frank
|6,4162
|6,4549
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6539
|1,6622
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-7,67
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.146
|2.199
|-19,41
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,63
|50,63
|-1,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:13ULAS
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 534, 232 adet işlem
-
15:12LKMNH
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 516, 730 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4341, 25 kaybederek (% -3.30 ) 127, 297
-
15:11XU100
Endeks 106, 807 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 27 altında . İşlem hacmi 6, 402.00 milyon TL de
-
15:11GRNYO
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 913, 107 adet işlem