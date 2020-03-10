***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:09
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826087
BIST
15:22104.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 645,30
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
103.751
15:226,1273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0195
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:226,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0517
|Açılış
|: 6,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:22328,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,54
|Açılış
|: 328,27
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.600.372
|% 14,73
|
|HATEK
|8,88
|17.173.404
|% 13,12
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|817.570
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|3.866.487
|% -8,72
|
|DERIM
|6,10
|2.118.487
|% -7,58
|
|BANVT
|16,00
|2.639.577
|% -7,51
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|THYAO
|10,56
|664.473.541
|% 1,73
|
|ASELS
|27,52
|565.198.742
|% -0,86
|
|GARAN
|9,46
|389.030.389
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,34
|313.207.440
|% 2,18
|
|ODAS
|1,82
|177.019.286
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,34
|313.207.440
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,24
|126.892.090
|% -1,59
|
|ODAS
|1,82
|177.019.286
|% -2,67
|
|THYAO
|10,56
|664.473.541
|% 1,73
|
|KRDMD
|2,35
|142.949.888
|% -3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9604
|8,0003
|% -0,93
|
|Frank
|6,5506
|6,5901
|% -0,92
|
|Riyal
|1,6267
|1,6349
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,19
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.158
|2.211
|-11,49
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,56
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|
|B. Petrol
|38,11
|38,11
|3,75
|