***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 17:00
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828835
BIST
17:0696.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 2.638,40
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:066,3022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:067,0095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0634
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:06319,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,29
|Açılış
|: 319,07
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.651.393
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.388.419
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.579.106
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|SELEC
|7,35
|82.208.689
|% -9,93
|
|ASELS
|25,56
|1.179.910.446
|% 4,93
|
|THYAO
|9,11
|1.022.399.799
|% 7,43
|
|GARAN
|9,16
|584.324.419
|% 4,81
|
|KRDMD
|2,04
|380.488.316
|% 2,00
|
|EREGL
|8,17
|364.311.419
|% 0,25
|
|ODAS
|1,36
|309.663.600
|% 3,03
|
|IHLGM
|0,94
|170.849.072
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,04
|380.488.316
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,23
|322.459.877
|% 4,69
|
|EKGYO
|1,19
|168.118.045
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8617
|7,9012
|% -0,62
|
|Frank
|6,6055
|6,6453
|% -0,86
|
|Riyal
|1,6753
|1,6837
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,81
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.112
|2.166
|-2,08
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-1,01
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|1,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22VAKFN
Yüzde 6.98 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 747, 888 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3157, 02 artarak (% 2.77 ) 116, 931
-
17:21XU100
Endeks 96, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 9, 065.00 milyon TL de
-
17:21CEMTS
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 294 adet işlem
-
17:20ENKAI
Yüzde 6.91 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 908 adet işlem