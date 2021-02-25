***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:25
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912709
BIST
17:431.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:437,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:438,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1136
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:43414,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,88
|Açılış
|: 414,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|4.861.512
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|35.854.816
|% -9,94
|
|INVEO
|131,10
|62.464.316
|% -9,59
|
|KOZAL
|129,00
|1.668.241.307
|% -3,37
|
|PGSUS
|88,90
|1.549.456.223
|% 7,37
|
|EKGYO
|2,29
|1.305.584.931
|% 0,88
|
|ODAS
|3,86
|665.491.619
|% -3,50
|
|TKNSA
|15,26
|323.526.273
|% -6,32
|
|EKGYO
|2,29
|1.305.584.931
|% 0,88
|
|ODAS
|3,86
|665.491.619
|% -3,50
|
|IHLGM
|1,20
|176.536.515
|% -0,83
|
|OSTIM
|4,16
|315.485.228
|% -3,93
|
|CEMAS
|2,10
|82.692.245
|% -0,94
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2074
|7,2114
|% 0,58
|
|Euro
|8,8285
|8,8398
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,1958
|10,2470
|% 0,89
|
|Frank
|7,9472
|7,9951
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9188
|1,9285
|% 0,68
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,75
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,90
|65,90
|-0,28
|
Seans Raporu
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