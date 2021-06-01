***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2021 13:34
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939298
BIST
15:261.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
15:268,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
15:2610,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0304
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
15:26523,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,46
|Açılış
|: 523,04
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ESEN
|31,68
|143.948.743
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.676.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|DERIM
|10,94
|9.451.633
|% 9,95
|
|NATEN
|38,90
|94.686.525
|% 9,95
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|239.485.758
|% -9,96
|
|USAK
|2,11
|97.020.949
|% -9,44
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,12
|999.654.360
|% 1,63
|
|THYAO
|13,20
|512.217.866
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,22
|445.782.760
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,94
|369.359.431
|% 1,02
|
|EREGL
|19,45
|301.851.702
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,22
|445.782.760
|% 3,26
|
|GARAN
|8,12
|999.654.360
|% 1,63
|
|ODAS
|2,08
|239.485.758
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|113.438.365
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|141.342.715
|% -1,03
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5176
|8,5193
|% 0,32
|
|Euro
|10,4144
|10,4176
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0305
|12,0909
|% -0,03
|
|Frank
|9,4358
|9,4927
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2651
|2,2764
|% 0,33
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|3,43
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.441
|3.530
|17,63
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,53
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,32
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,09
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|1,64
|