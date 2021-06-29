***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:13
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944733
BIST
12:301.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,02
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:308,7125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:3010,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0117
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:30496,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 496,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:28
|TKURU
|271,00
|2.665.556
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.237.140
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.151.102
|% 9,83
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,82
|18.394.686
|% -8,54
|
|NUGYO
|12,08
|33.500.000
|% -7,93
|
|EUKYO
|7,67
|4.277.214
|% -6,69
|
|ALKA
|16,60
|11.435.982
|% -6,64
|
|THYAO
|13,42
|637.348.722
|% -3,17
|
|GARAN
|8,14
|504.679.372
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,93
|352.474.501
|% -0,52
|
|KUTPO
|59,50
|308.879.358
|% 9,48
|
|KOZAL
|115,20
|205.235.820
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,93
|352.474.501
|% -0,52
|
|GARAN
|8,14
|504.679.372
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,15
|124.373.947
|% -0,46
|
|TSKB
|1,25
|70.030.131
|% -1,57
|
|THYAO
|13,42
|637.348.722
|% -3,17
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7115
|8,7143
|% 0,36
|
|Euro
|10,3752
|10,3822
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0384
|12,0988
|% 0,10
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3171
|2,3287
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-7,04
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.336
|-20,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|-20,12
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-9,73
|
|Çeyrek
|793
|811
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|-0,50
|