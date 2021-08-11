***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:53
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957337
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0746
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
18:05486,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,59
|Açılış
|: 486,15
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,41
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKSUE
|10,98
|13.592.662
|% 6,81
|
|BRYAT
|359,60
|133.019.837
|% 6,23
|
|COSMO
|11,00
|255.635
|% 4,76
|
|AVGYO
|3,26
|14.733.264
|% 2,84
|
|ADEL
|25,18
|10.535.557
|% 2,27
|
|NETAS
|18,48
|51.438.092
|% -8,70
|
|ARENA
|9,66
|19.438.674
|% -6,67
|
|ATAGY
|4,43
|4.149.939
|% -6,54
|
|EDIP
|4,11
|113.855.412
|% -6,16
|
|IZMDC
|2,69
|148.253.137
|% -5,94
|
|KRDMD
|7,90
|2.036.950.737
|% -1,37
|
|GARAN
|8,97
|1.619.760.218
|% -1,54
|
|EREGL
|19,17
|1.207.255.382
|% -2,74
|
|SISE
|8,35
|1.181.313.677
|% -0,48
|
|GENIL
|15,17
|1.078.660.370
|% -3,56
|
|KRDMD
|7,90
|2.036.950.737
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,42
|463.900.578
|% -2,81
|
|GARAN
|8,97
|1.619.760.218
|% -1,54
|
|SISE
|8,35
|1.181.313.677
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,83
|254.544.789
|% -1,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6547
|8,6566
|% 0,67
|
|Euro
|10,1624
|10,1695
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,9678
|12,0278
|% 0,99
|
|Frank
|9,3576
|9,4139
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3013
|2,3128
|% 0,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|18,59
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,08
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,35
|
Seans Raporu
17:59
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
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17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
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17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem