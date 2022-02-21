***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 14:54
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003142
BIST
16:242.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -12,29
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:2413,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:2415,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0177
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:24832,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 832,36
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:22
|LKMNH
|14,63
|39.859.552
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.493.053
|% 10,00
|
|MERIT
|37,14
|42.512.152
|% 9,95
|
|OTKAR
|455,20
|325.368.417
|% 9,82
|
|AVHOL
|6,22
|14.736.222
|% 8,36
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|23.895.555
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.247.118
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,00
|3.704.713.043
|% -1,36
|
|KRDMD
|11,64
|997.530.064
|% -0,85
|
|YKBNK
|4,03
|880.121.936
|% 0,00
|
|EREGL
|28,28
|781.031.175
|% -0,21
|
|GARAN
|11,79
|746.099.854
|% -0,42
|
|YKBNK
|4,03
|880.121.936
|% 0,00
|
|THYAO
|29,00
|3.704.713.043
|% -1,36
|
|ODAS
|1,36
|168.569.020
|% 0,00
|
|KARSN
|3,86
|449.493.151
|% 6,34
|
|KRDMD
|11,64
|997.530.064
|% -0,85
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6446
|13,6521
|% 0,03
|
|Euro
|15,4690
|15,4780
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5025
|18,5953
|% 0,01
|
|Frank
|14,8226
|14,9119
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6255
|3,6437
|% -0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,61
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|5.530
|5.613
|-10,00
|
|Tam
|5.505
|5.642
|-9,79
|
|Yarım
|2.661
|2.729
|-4,74
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,79
|91,79
|0,40
|
Seans Raporu
16:22
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16:36OSTIM
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 45 kaybederek (% -0.35 ) 1, 822
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, DERHL, OTKAR, LKMNH
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16:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, SANEL, CEOEM, PKENT