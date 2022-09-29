***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:49
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065842
BIST
12:063.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -29,37
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:0618,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:0617,9915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0283
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:06981,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,42
|Açılış
|: 981,11
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:04
|UFUK
|55,55
|1.311.738
|% 10,00
|
|IHAAS
|72,80
|4.199.060
|% 8,09
|
|MERKO
|6,40
|51.886.903
|% 7,20
|
|GESAN
|86,25
|243.994.401
|% 6,81
|
|BERA
|18,78
|237.449.579
|% 6,70
|
|ISGYO
|6,65
|8.725.166
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.141.022
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,00
|121.716.575
|% -8,70
|
|USAK
|3,05
|26.237.217
|% -7,29
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,65
|1.218.544.161
|% -0,44
|
|HEKTS
|57,85
|838.171.293
|% -2,77
|
|ASELS
|29,18
|837.452.811
|% 1,53
|
|SASA
|66,20
|784.363.145
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,02
|727.853.339
|% -0,57
|
|SKBNK
|1,77
|293.914.176
|% -4,84
|
|EKGYO
|3,89
|580.272.364
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,02
|727.853.339
|% -0,57
|
|ZOREN
|3,25
|290.295.953
|% -5,80
|
|TSKB
|2,35
|195.995.268
|% 0,43
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5430
|18,5457
|% 0,15
|
|Euro
|17,9720
|17,9915
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,9792
|20,0794
|% -0,54
|
|Frank
|18,7957
|18,9090
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9182
|4,9428
|% 0,43
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-14,48
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,03
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.226
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,66
|86,66
|-1,39
|
Seans Raporu
12:04
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12:19BAGFS
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 692, 778 adet işlem
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Yüzde -7.29 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 378, 686 adet işlem
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12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 03 kaybederek (% -0.77 ) 3, 462
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12:17XU100
Endeks 3, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 16, 078.00 milyon TL de
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12:17BRYAT
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 563.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 655 adet işlem