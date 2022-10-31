***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:40
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075180
BIST
15:453.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 63,42
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:4518,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:4518,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0764
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4486
15:45980,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,89
|Açılış
|: 980,83
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:45
|AKCNS
|44,00
|104.152.984
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.462.942
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.496.314
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|876.645.866
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.397.426
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,47
|45.944.140
|% -8,80
|
|METRO
|1,51
|120.277.870
|% -8,48
|
|MZHLD
|127,90
|28.032.408
|% -8,45
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,10
|4.216.580.099
|% 2,22
|
|SASA
|119,60
|2.172.318.877
|% 9,42
|
|AKBNK
|14,43
|1.981.810.571
|% -1,70
|
|SISE
|32,94
|1.666.311.563
|% 1,23
|
|YKBNK
|8,98
|1.580.921.734
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,40
|964.020.457
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,98
|1.580.921.734
|% 1,13
|
|ISCTR
|9,06
|1.344.642.061
|% 0,11
|
|AKBNK
|14,43
|1.981.810.571
|% -1,70
|
|SKBNK
|2,04
|277.655.248
|% -0,49
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6198
|% 0,21
|
|Euro
|18,4496
|18,4602
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,3929
|21,5002
|% -0,57
|
|Frank
|18,5251
|18,6367
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,24
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|-3,00
|
|Tam
|6.593
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.213
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-1,53
|
Seans Raporu
15:45
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-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 75 artarak (% 1.52 ) 3, 465
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16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, KERVN, DNISI, PETUN, KONTR, ATSYH, VKING, ULUUN, BRKSN, TUCLK
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16:00
TTRAK, BRKSN, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:00
EUYO, VBTYZ, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:00XEUR
EURO serbest piyasada 18.46 liradan (ALIŞ) işlem