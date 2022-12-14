***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:02
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086997
BIST
12:065.261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,68
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:0618,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:0619,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0461
|Açılış
|: 19,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
12:061.084,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.084,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:04
|BTCIM
|40,70
|820.771.820
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.563.489
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|31.627.249
|% 9,98
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|23.366.001
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,40
|47.073.107
|% -5,80
|
|KONTR
|172,20
|200.737.588
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,51
|4.520.501.433
|% -1,65
|
|THYAO
|143,80
|3.601.219.366
|% -0,14
|
|ASELS
|59,80
|2.878.517.503
|% 0,76
|
|EKGYO
|8,26
|2.608.627.386
|% 4,42
|
|AKBNK
|18,10
|2.493.238.615
|% 3,67
|
|EKGYO
|8,26
|2.608.627.386
|% 4,42
|
|SKBNK
|2,84
|782.031.884
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,51
|4.520.501.433
|% -1,65
|
|VAKBN
|11,23
|2.404.246.655
|% 6,45
|
|YKBNK
|11,90
|2.350.732.971
|% 3,03
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6493
|% 0,04
|
|Euro
|19,8606
|19,8689
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,9982
|23,1135
|% 0,10
|
|Frank
|20,0111
|20,1316
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,03
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.279
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.582
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,04
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Seans Raporu
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