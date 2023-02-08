***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:00
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111079
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.505
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0438
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2668
En Düşük
20,1288
10:421.140,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.140,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.140,87
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|24.909.261
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.168,50
|67.956.930
|% 6,88
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|CMBTN
|534,90
|24.081.432
|% 5,57
|
|EUHOL
|1,62
|754.814
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.670.252
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.228.150
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|766.682
|% -10,00
|
|ASELS
|47,70
|355.009.787
|% -9,92
|
|THYAO
|115,00
|295.934.361
|% -9,59
|
|SISE
|36,52
|250.606.899
|% -5,92
|
|EREGL
|35,64
|235.187.775
|% -5,16
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|EKGYO
|5,98
|102.981.606
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|GSRAY
|7,60
|81.595.605
|% -9,95
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8279
|18,8316
|% 0,04
|
|Euro
|20,2293
|20,2375
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6835
|22,7972
|% 0,37
|
|Frank
|20,3878
|20,5106
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,09
|