***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 10:00
***USAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
USAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227943
BIST
'
11:217.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,61
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:2129,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:2132,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:211.925,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.925,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IDGYO
|6,05
|12.379.891
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.824.520
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.149.278
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|72.278.911
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.636.502
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|62.732.108
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.941.059
|% -9,88
|
|ALFAS
|88,75
|458.196.050
|% -8,13
|
|THYAO
|244,00
|1.519.525.544
|% -0,41
|
|ISCTR
|24,28
|1.283.221.615
|% 1,08
|
|AKBNK
|39,30
|962.717.514
|% 0,51
|
|EREGL
|43,08
|848.488.648
|% -0,09
|
|ASTOR
|94,75
|843.038.720
|% 0,26
|
|ISCTR
|24,28
|1.283.221.615
|% 1,08
|
|CEMAS
|4,20
|211.072.294
|% -6,04
|
|BEGYO
|2,81
|130.969.690
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,26
|322.252.682
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,60
|642.871.825
|% -0,96
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2004
|29,2073
|% 0,18
|
|Euro
|32,1898
|32,2124
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,9657
|37,1511
|% 0,26
|
|Frank
|33,9700
|34,1747
|% 0,21
|
|Riyal
|7,7615
|7,8004
|% 0,18
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,45
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|970,32
|972,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.212,64
|1.218,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,63
|2.050,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36BRYAT
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 2, 405.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 990 adet işlem
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 57 kaybederek (% -0.31 ) 8, 424
-
11:35XU100
Endeks 7, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 17, 019.00 milyon TL de
-
11:35KRSTL
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 121, 333 adet işlem
-
11:34BINHO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 254.25 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 418 adet işlem