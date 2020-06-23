***USAK* *DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.06.2020 09:10
***USAK******DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGHL, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852408
BIST
10:30115.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 606,05
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
10:306,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
10:307,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7439
En Düşük
7,6969
10:30385,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 385,90
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|77.981
|% 9,93
|
|MNDRS
|3,68
|24.762.129
|% 9,85
|
|DGKLB
|2,48
|37.177.028
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|ULAS
|4,46
|3.397.480
|% 7,99
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|OZBAL
|3,20
|1.202.829
|% -4,76
|
|TSPOR
|8,10
|315.324.853
|% -3,57
|
|TSPOR
|8,10
|315.324.853
|% -3,57
|
|TCELL
|16,91
|211.939.960
|% 3,11
|
|GARAN
|8,54
|197.487.663
|% 0,23
|
|ODAS
|2,18
|196.783.192
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,96
|194.309.327
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,96
|194.309.327
|% 1,03
|
|ODAS
|2,18
|196.783.192
|% 2,83
|
|KARSN
|2,54
|161.680.063
|% -0,39
|
|TSPOR
|8,10
|315.324.853
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,93
|108.212.279
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5235
|8,5662
|% 0,16
|
|Frank
|7,2157
|7,2591
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,01
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.519
|-4,10
|
|Tam
|2.570
|2.583
|-4,20
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|633
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,01
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|