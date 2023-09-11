***USAK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.09.2023 17:19
***USAK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler USAK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193878
BIST
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18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0409
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
18:0528,9089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1793
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
18:051.661,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.661,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8721
|26,8803
|% 0,16
|
|Euro
|28,8914
|28,8983
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,5244
|33,6925
|% 0,49
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1459
|7,1817
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.039
|11.143
|34,00
|
|Yarım
|5.536
|5.594
|18,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,94
|0,14
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem