***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.06.2020 09:37
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS, USAK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020) USAK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850440
BIST
10:56110.301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.064,56
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.314
En Düşük
109.392
10:566,7887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8071
En Düşük
6,7765
10:567,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7251
En Düşük
7,6879
10:56374,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 374,63
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.281.715
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|5.875.667
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|60.289.869
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|2.107.758
|% 9,95
|
|VESTL
|15,26
|164.829.738
|% 9,94
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.101.710
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,93
|473.661.716
|% 3,21
|
|ASELS
|32,52
|443.523.797
|% 2,78
|
|GARAN
|8,25
|267.363.554
|% 0,86
|
|THYAO
|12,72
|176.811.154
|% 0,87
|
|BIZIM
|18,55
|165.436.313
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,93
|473.661.716
|% 3,21
|
|KARSN
|2,07
|123.437.675
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,65
|154.224.905
|% 1,92
|
|IHLGM
|1,42
|71.355.175
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,91
|92.825.964
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6288
|8,6721
|% 0,08
|
|Frank
|7,1248
|7,1677
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8025
|1,8115
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|2,07
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.456
|0,00
|
|Tam
|2.497
|2.527
|0,10
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,00
|
|Çeyrek
|609
|616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,71
|
Seans Raporu
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11:09OZKGY
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 320, 020 adet işlem
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Yüzde 5.20 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 290, 166 adet işlem
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11:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SAHOL, TSKB