***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.06.2020 09:07
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS, USAK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020) USAK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850580
BIST
10:41109.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -120,54
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.761
En Düşük
108.956
10:416,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:417,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:41378,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 378,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.029.593
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|20.736.094
|% 9,99
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|BAYRK
|5,77
|11.971.781
|% 9,90
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,44
|5.746.229
|% -5,26
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,96
|346.205.299
|% 0,51
|
|ASELS
|32,56
|304.144.199
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,64
|201.982.365
|% 7,89
|
|KRDMD
|2,68
|185.603.428
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|169.535.535
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,96
|346.205.299
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,64
|201.982.365
|% 7,89
|
|KRDMD
|2,68
|185.603.428
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|58.295.145
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|29.810.472
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5861
|8,6291
|% -0,25
|
|Frank
|7,1781
|7,2213
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-1,96
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,50
|
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,70
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,30
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-1,37
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