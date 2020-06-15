***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.06.2020 09:10
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS, USAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020) USAK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/06/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851132
BIST
13:32109.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,29
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:326,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:327,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:32376,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,20
|Açılış
|: 376,22
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.654.086
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.910.804
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|74.190.040
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.262.753
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|EKGYO
|1,93
|515.419.181
|% 0,00
|
|SASA
|10,77
|507.636.159
|% 4,46
|
|THYAO
|12,71
|476.741.669
|% -0,39
|
|GUSGR
|4,40
|431.421.689
|% 5,52
|
|KOZAA
|12,88
|357.383.652
|% 4,97
|
|EKGYO
|1,93
|515.419.181
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,28
|147.055.327
|% 2,40
|
|IEYHO
|0,80
|79.559.543
|% 6,67
|
|GUSGR
|4,40
|431.421.689
|% 5,52
|
|IHLGM
|1,56
|135.635.960
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5425
|8,5853
|% 0,26
|
|Frank
|7,1565
|7,1996
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-22,62
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.457
|-28,50
|
|Tam
|2.508
|2.525
|-29,30
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|-14,30
|
|Çeyrek
|613
|617
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,45
|38,45
|-0,28
|