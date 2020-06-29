***USAK* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.06.2020 09:14
***USAK******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS, USAK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 112.257,170 TL nominal, Aracı: GDK, Kapanış Tarihi : 30.06.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL. USAK.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.061.338,540 TL nominal, Aracı: TRA, Kapanış Tarihi : 30.06.2020) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853218
BIST
12:02115.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 563,24
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:026,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:027,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:02390,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 390,24
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.268
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.818.467
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.147.787
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.330.959
|% 9,72
|
|OZBAL
|3,65
|20.936.358
|% 9,61
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,55
|66.687.865
|% -6,03
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,29
|8.167.410
|% -5,84
|
|TSPOR
|7,74
|247.027.137
|% -5,15
|
|ODAS
|2,45
|685.503.684
|% -2,00
|
|HALKB
|6,39
|345.687.606
|% 1,43
|
|GARAN
|8,30
|332.809.267
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,92
|327.985.190
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,74
|247.027.137
|% -5,15
|
|ODAS
|2,45
|685.503.684
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|327.985.190
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|171.718.988
|% 2,82
|
|KARSN
|2,82
|194.746.772
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,71
|182.396.166
|% 8,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4252
|8,4674
|% -0,09
|
|Frank
|7,2095
|7,2529
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,83
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|7,70
|
|Tam
|2.602
|2.614
|7,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,80
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,56
|
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