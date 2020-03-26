***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2020 16:28
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantıda, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimin Sorumlu Komitenin önerisi ile şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2020, 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2020 tarihli tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu kararın yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832366
BIST
17:3691.710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 2.647,25
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
17:366,4007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0150
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3900
17:367,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0376
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
17:36335,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,12
|Açılış
|: 335,69
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|139.381.704
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.589.394
|% 10,00
|
|CLEBI
|58,85
|15.011.073
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,82
|6.962.426
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.468.139
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.786.031
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,18
|1.315.528.311
|% 4,68
|
|ASELS
|24,22
|1.127.959.999
|% 3,33
|
|GARAN
|7,96
|934.194.223
|% 6,13
|
|AKBNK
|5,76
|486.695.974
|% 3,41
|
|YKBNK
|1,95
|367.865.401
|% 4,28
|
|YKBNK
|1,95
|367.865.401
|% 4,28
|
|IHLGM
|0,84
|132.328.345
|% 9,09
|
|THYAO
|9,18
|1.315.528.311
|% 4,68
|
|IHLAS
|0,46
|53.218.636
|% 9,52
|
|GARAN
|7,96
|934.194.223
|% 6,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6668
|7,7053
|% 0,80
|
|Frank
|6,5780
|6,6177
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6986
|1,7071
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.634
|14,74
|
|Altın Gr.
|336
|337
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,32
|27,32
|-0,07
|
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17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, EGCYO, EGCEY, EMNIS, ISYAT, UZERB, OZRDN, ORMA