***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket 28.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal tablove raporları için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. Şirketimizin 3-6-9 ve 12 ayları Bağımsız denetimden Geçecekktir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142958BIST