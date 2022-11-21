***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.11.2022 16:40
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3 maddesinde yer alan Amaç ve Konusu kısmında f, g ve h fıkraları eklenmesi ile ilgili ana sözleme değişikliği Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081429
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1525
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0427
18:051.040,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.040,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6149
|18,6266
|% 0,09
|
|Euro
|19,0642
|19,0825
|% -0,79
|
|Sterlin
|21,8932
|22,0030
|% -0,70
|
|Frank
|19,3463
|19,4629
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-10,30
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.963
|7.063
|-68,00
|
|Yarım
|3.387
|3.453
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.726
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de