***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmenin 3 maddesinde yer alan Amaç ve Konusu kısmında f, g ve h fıkraları eklenmesi ile ilgili ana sözleme değişikliği Spk tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081429BIST