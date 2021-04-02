***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
02.04.2021 15:51
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/08/2020 25/08/2020 10145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922896
BIST
17:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:088,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1424
En Düşük
7,9826
17:089,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
17:08452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.334.525
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.135.712
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.174.483
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.281.743
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,50
|785.487.818
|% 2,24
|
|SASA
|47,24
|697.654.500
|% -0,13
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|334.061.898
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,00
|584.626.732
|% -1,23
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,21
|132.781.018
|% -1,63
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1307
|8,1402
|% 0,43
|
|Euro
|9,5675
|9,5851
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1811
|11,2372
|% -0,01
|
|Frank
|8,5746
|8,6263
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,05
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|