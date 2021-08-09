***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2021 18:21
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021 - 30/06/2021 döneminine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956189
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,24
|Açılış
|: 480,29
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.928.718
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.696.896
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|9.148.067
|% 9,97
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6475
|8,6537
|% 0,44
|
|Euro
|10,1437
|10,1970
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9444
|12,0043
|% 0,24
|
|Frank
|9,3689
|9,4253
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2982
|2,3097
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-34,92
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,20
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|-1,89
|
Seans Raporu
18:05
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE