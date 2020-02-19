***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315Transferler5.518.581 -5.518.581 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.595.673 -1.210.824 4.502.241 54.887.090 54.887.090Dönem Karı (Zararı)4.502.241 4.502.241 4.502.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)51.595.673 -1.210.824 50.384.849 50.384.849Dönem Sonu Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405Transferler4.502.241 -4.502.241Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.920.297 10.654.716 8.734.419 8.734.419Dönem Karı (Zararı)10.654.716 10.654.716 10.654.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.920.297 -1.920.297 -1.920.297Sermaye Arttırımı56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-123.437.843 13.382.610İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları306.144.128 315.079.468Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,23] 291.650.999 295.056.058Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[27] 14.493.129 20.023.410İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-342.133.353 -258.159.514Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,9,23] -332.186.456 -244.393.624Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -9.946.897 -13.765.890Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-35.989.225 56.919.954Ödenen Faiz[29] -67.362.669 -54.319.004Alınan Faiz[30] 1.015.099 4.776.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)[31] 0 -297.082Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.101.048 6.302.665YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.674.116 -16.630.705Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.802.514 111.598Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[14,27] 3.802.514 111.598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.476.630 -16.742.303Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -26.476.630 -16.742.303FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.202.605 15.511.426Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.959.692 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[17,19] 56.959.692 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri126.492.942 -4.773.562Kredilerden Nakit Girişleri[4,5] 126.492.942 -4.773.562Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.534.931 20.717.932Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -42.534.931 20.717.932İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[8] 6.880.046İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -13.376.836Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4] -5.338.262 -7.312.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.909.354 12.263.331NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.909.354 12.263.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 25.580.665 13.317.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 1.671.311 25.580.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 1.671.311 25.580.665Ticari Alacaklar[6] 224.312.940 149.228.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar115.616.986 92.759.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar108.695.954 56.469.575Diğer Alacaklar[8] 51.385.927 29.108.243İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10.255.585 3.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.130.342 29.104.494Stoklar[9] 185.655.024 123.342.723Peşin Ödenmiş Giderler[10] 21.991.054 26.144.346İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler726.938 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.264.116 26.144.346Diğer Dönen Varlıklar[12] 3.355.905 1.103.003İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 46.298İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.355.905 1.056.705ARA TOPLAM488.372.161 354.507.667TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR488.372.161 354.507.667DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 6.028.654 61.199İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.125.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.903.654 61.199Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 4.120.000 4.120.000Maddi Duran Varlıklar[14] 290.958.207 294.247.347Arazi ve Arsalar19.850.792 19.842.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.435.169 8.273.783Binalar70.119.640 52.777.209Tesis, Makine ve Cihazlar185.082.887 203.397.244Taşıtlar6.762.685 5.790.072Mobilya ve Demirbaşlar707.034 933.659Yapılmakta Olan Yatırımlar3.232.588TOPLAM DURAN VARLIKLAR301.106.861 298.428.546TOPLAM VARLIKLAR789.479.022 652.936.213KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar89.232.555 130.840.499İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 89.232.555 130.840.499Banka Kredileri86.006.235 82.710.160Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.969.175 5.338.263İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları257.145 42.792.076Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.019.824 26.740.172İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 40.019.824 26.740.172Banka Kredileri40.019.824 26.740.172Diğer Finansal Yükümlülükler[5] 70.566.537 47.203.485Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler70.566.537 47.203.485Ticari Borçlar[6] 141.396.647 144.754.586İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20.380.623 9.292.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar121.016.024 135.461.611Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 2.111.027 3.226.728Diğer Borçlar[8] 6.005.845 4.425.923İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 20.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.005.845 4.405.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 47.928.818 25.033.471İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.255.585 3.749İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.673.233 25.029.722Kısa Vadeli Karşılıklar1.126.061 790.432Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[11] 1.126.061 790.432Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 3.047.520 3.739.110İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.047.520 3.739.110ARA TOPLAM401.434.834 386.754.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.434.834 386.754.406UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar120.615.363 35.391.842İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.000.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 90.615.363 35.391.842Banka Kredileri85.422.294 27.229.599Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.193.069 8.162.243Diğer Borçlar0 21.629.375İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 0 21.629.375Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 5.967.455 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.125.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.842.455 0Uzun Vadeli Karşılıklar[11] 8.656.522 7.724.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.656.522 7.724.049Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[31] 9.242.332 23.568.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.481.672 88.313.402TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER545.916.506 475.067.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar243.562.516 177.868.405Ödenmiş Sermaye[17] 100.000.000 43.335.931Sermaye Düzeltme Farkları[18] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 360.334 64.711Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)101.937.490 103.857.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 101.937.490 103.857.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)108.082.059 108.082.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.144.569 -4.224.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959 206.959Yasal Yedekler[21] 206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 22.358.948 17.856.707Net Dönem Karı veya Zararı10.654.716 4.502.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.562.516 177.868.405TOPLAM KAYNAKLAR789.479.022 652.936.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 363.048.307 315.517.881Satışların Maliyeti[23] -265.856.895 -234.772.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.191.412 80.745.226BRÜT KAR (ZARAR)97.191.412 80.745.226Genel Yönetim Giderleri[24] -10.227.557 -10.511.951Pazarlama Giderleri[25] -23.276.304 -18.474.435Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -2.120.920 -2.125.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 32.721.055 32.627.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -29.010.567 -30.341.232ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.277.119 51.919.362Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[28] 716.311 309.811Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[28] -476.358 -112.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.517.072 52.117.173Finansman Gelirleri[30] 1.015.099 4.466.266Finansman Giderleri[29] -69.661.637 -58.484.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.129.466 -1.900.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[31] 13.784.182 6.402.967Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.784.182 6.402.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.654.716 4.502.241DÖNEM KARI (ZARARI)10.654.716 4.502.241Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.654.716 4.502.241Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,11000000 0,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar64.228.002 -14.899.291Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[14] 66.148.299 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[11] -2.461.919 -688.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler541.622 -14.211.112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[20] 541.622 -14.211.112Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.228.002 -14.899.291TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.882.718 -10.397.050Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları74.882.718 -10.397.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819986BIST