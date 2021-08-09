***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516Transferler498.274 10.654.716 -10.654.716Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)498.274 498.274 2.320.227 2.818.501 2.818.501Dönem Karı (Zararı)2.320.227 2.320.227 2.320.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[21] 498.274 498.274 498.274 498.274 498.274Sermaye Arttırımı143.938.676 143.938.676Dönem Sonu Bakiyeler243.938.676 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.646.295 102.435.764 102.435.764 206.959 33.013.664 2.320.227 390.319.693 390.319.693Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252Transferler7.434.356 -7.434.356 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.761 6.761 6.761 11.923.912 11.930.673 11.930.673Dönem Karı (Zararı)11.923.912 11.923.912 11.923.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[21] 6.761 6.761 6.761 6.761 6.761Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.486.849 100.205.210 100.205.210 206.959 40.838.020 11.923.912 407.172.925 407.172.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.018.317 -66.076.542İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları307.655.145 98.266.400Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[7,24] 290.577.808 73.071.005Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[28] 11.608.586 7.353.063İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri5.468.751 17.842.332İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-196.617.372 -135.945.373Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[7,10,24] -168.578.226 -92.967.312Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[28] -10.362.948 -11.531.865Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[8] -17.354.564 -2.757.499İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-321.634 -28.688.697Faaliyetlerden Net Nakit Akışları111.037.773 -37.678.973Ödenen Faiz[30] -21.559.489 -28.806.533Alınan Faiz[30] 2.540.033 408.964YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.732.020 -6.233.638Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 118.295Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15,29] 0 118.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.172.308 -6.351.933Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -33.172.308 -6.351.933Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -1.559.712 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.813.829 152.928.719Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,19] 0 143.938.676Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 143.938.676İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri107.247.662 9.010.667Kredilerden Nakit Girişleri[5] 107.247.662 25.573.485İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 -16.562.818Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-141.035.851 -66.612Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -132.510.382 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -66.612Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -8.525.469 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[9] -35.457.732 2.114.621Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -1.567.908 -2.068.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.527.532 80.618.539NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.527.532 80.618.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 17.585.683 1.671.311DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 4.058.151 82.289.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 4.058.151 17.585.683Finansal Yatırımlar[4] 18.218.505 18.195.074Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar18.218.505 18.195.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[7] 285.750.318 270.145.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar130.104.820 131.006.246İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155.645.498 139.139.442Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[9] 123.485.011 84.142.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar48.429.279 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.055.732 67.406.084Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[10] 169.717.022 196.630.902Peşin Ödenmiş Giderler[11] 66.471.135 40.543.519İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.902.837 22.242.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.568.298 18.301.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 964.309 1.531.366İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar94.671 79.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar869.638 1.451.468ARA TOPLAM668.664.451 628.774.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR668.664.451 628.774.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[9] 61.199 61.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 61.199Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 6.114.712 4.555.000Maddi Duran Varlıklar[15] 320.072.947 301.311.385Arazi ve Arsalar19.850.792 19.850.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri19.828.353 20.320.145Binalar71.147.522 70.265.007Tesis, Makine ve Cihazlar180.067.852 181.316.638Taşıtlar16.944.410 7.340.685Mobilya ve Demirbaşlar1.032.595 926.409Yapılmakta Olan Yatırımlar11.201.423 1.291.709Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[11] 92.440 179.472İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler92.440 179.472Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR326.341.298 306.107.056TOPLAM VARLIKLAR995.005.749 934.881.811KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 114.809.708 114.864.362İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar114.809.708 114.864.362Banka Kredileri84.445.533 84.539.239İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.364.175 30.325.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 67.880.401 77.859.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları67.880.401 77.859.155Banka Kredileri64.908.983 74.856.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.971.418 3.002.261Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 0 8.525.469Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 8.525.469Ticari Borçlar[7] 207.282.886 165.506.313İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.609 16.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar207.276.277 165.489.450Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 4.184.878 3.673.529Diğer Borçlar[9] 2.026.057 6.537.499İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.026.057 6.537.499Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 122.878.051 78.562.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)48.429.279 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.448.772 61.826.516Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.443.603 842.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.443.603 842.593Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.175.434 1.395.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.175.434 1.395.014ARA TOPLAM521.681.018 457.766.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER521.681.018 457.766.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 55.286.341 71.719.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.286.341 71.719.749Banka Kredileri48.064.127 63.017.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.222.214 8.702.030Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 8.249.903 7.192.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.249.903 7.192.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[31] 2.615.562 2.960.218Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.151.806 81.872.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER587.832.824 539.639.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar407.172.925 395.242.252Ödenmiş Sermaye[18] 245.000.000 245.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[19] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 954.755 954.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 100.205.210 100.198.449Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.205.210 100.198.449Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)107.692.059 107.692.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.486.849 -7.493.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 206.959 206.959Yasal Yedekler206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] 40.838.020 33.403.664Net Dönem Karı veya Zararı11.923.912 7.434.356TOPLAM ÖZKAYNAKLAR407.172.925 395.242.252TOPLAM KAYNAKLAR995.005.749 934.881.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 305.084.400 222.280.610 168.984.205 123.436.503Satışların Maliyeti[24] -247.118.331 -169.716.145 -134.734.086 -97.598.179TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.966.069 52.564.465 34.250.119 25.838.324Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)57.966.069 52.564.465 34.250.119 25.838.324Genel Yönetim Giderleri[25] -8.006.764 -5.688.919 -4.507.814 -2.928.907Pazarlama Giderleri[26] -16.437.692 -9.705.324 -9.165.891 -4.656.449Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -1.380.106 -1.140.912 -788.769 -564.094Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 35.092.613 24.402.834 2.378.781 1.295.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -35.726.153 -28.762.693 -5.141.856 -4.213.936ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.507.967 31.669.451 17.024.570 14.770.210Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[29] 0 65.722 -3.691 65.722Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[29] 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.507.967 31.735.173 17.020.879 14.835.932Finansman Gelirleri[30] 2.563.464 408.964 1.137.992 273.851Finansman Giderleri[30] -22.493.865 -29.275.706 -11.045.679 -14.240.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.577.566 2.868.431 7.113.192 869.389Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[31] 346.346 -548.204 2.690.224 -591.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri346.346 -548.204 2.690.224 -591.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.923.912 2.320.227 9.803.416 277.983DÖNEM KARI (ZARARI)11.923.912 2.320.227 9.803.416 277.983Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.923.912 2.320.227 9.803.416 277.983Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 32 0,04870000 0,02030000 0,04000000 0,00840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.761 498.274 285.751 455.511Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] 8.451 638.813 357.189 583.989Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[21] -1.690 -140.539 -71.438 -128.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[31] -1.690 -140.539 -71.438 -128.478Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.761 498.274 285.751 455.511TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.930.673 2.818.501 10.089.167 733.494Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.930.673 2.818.501 10.089.167 733.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956188BIST