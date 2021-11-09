***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 101.937.490 101.937.490 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516Transferler361.050 10.654.716 -10.654.716Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)361.050 361.050 7.489.571 7.850.621 7.850.621Dönem Karı (Zararı)7.489.571 7.489.571 7.489.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[22] 361.050 361.050 361.050 361.050 361.050Sermaye Arttırımı145.000.000 594.421Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 108.082.059 -5.783.519 102.298.540 102.298.540 206.959 33.013.664 2.320.227 397.007.558 397.007.558Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.493.610 100.198.449 100.198.449 206.959 33.403.664 7.434.356 395.242.252 395.242.252Transferler7.434.356 -7.434.356 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)221.119 221.119 221.119 13.492.945 13.714.064 13.714.064Dönem Karı (Zararı)13.492.945 13.492.945 13.492.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[22] 221.119 221.119 221.119 221.119 221.119Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 107.692.059 -7.272.491 100.419.568 100.419.568 206.959 40.838.020 13.492.945 408.956.316 408.956.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.787.005 -88.467.712İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları647.716.616 274.102.824Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[7,25] 590.451.992 254.274.155Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[29] 14.121.547 14.209.090İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[9,29] 43.143.077 5.619.579İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-498.798.754 -328.580.756Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[7,10,25] -409.349.674 -278.336.866Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[29] -13.707.619 -19.630.502Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[8] -25.339.551 -1.959.349İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[9,29] -50.401.910 -28.654.039Faaliyetlerden Net Nakit Akışları148.917.862 -54.477.932Ödenen Faiz[31] -33.105.118 -35.581.702Alınan Faiz[31] 3.974.261 1.591.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.632.456 -30.085.121Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15,30] 0 88.494Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 88.494Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -47.072.744 -12.173.615Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.072.744 -12.173.615Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -1.559.712Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları[4] 0 -18.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.041.010 139.020.424Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 145.594.421Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[19,20] 0 145.594.421İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri138.242.754 23.163.627Kredilerden Nakit Girişleri[5] 138.242.754 23.163.627Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[5,6] 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-189.341.993 -39.974.662Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -177.708.701 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] 0 -257.145Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -11.633.292 -39.717.517İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[9] 0 10.237.038İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[9] -31.941.771 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.886.461 20.467.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.886.461 20.467.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 17.585.683 1.671.311DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 5.699.222 22.138.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 5.699.222 17.585.683Finansal Yatırımlar[4] 18.227.985 18.195.074Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar18.227.985 18.195.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar268.905.607 270.145.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar127.203.848 131.006.246İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar141.701.759 139.139.442Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[9] 132.288.981 84.142.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar45.317.181 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar86.971.800 67.406.084Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[10] 182.429.054 196.630.902Peşin Ödenmiş Giderler[11] 72.557.177 40.543.519İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.753.403 22.242.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30.803.774 18.301.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.281.500 1.531.366İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar189.598 79.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.091.902 1.451.468ARA TOPLAM681.389.526 628.774.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR681.389.526 628.774.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[9] 61.199 61.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 61.199Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 6.114.712 4.555.000Maddi Duran Varlıklar[15] 334.984.964 301.311.385Arazi ve Arsalar19.850.792 19.850.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri19.582.457 20.320.145Binalar70.628.509 70.265.007Tesis, Makine ve Cihazlar192.090.395 181.316.638Taşıtlar17.491.570 7.340.685Mobilya ve Demirbaşlar1.047.792 926.409Yapılmakta Olan Yatırımlar14.293.449 1.291.709Kullanım Hakkı Varlıkları[16] 1.053.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler[11] 0 179.472İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 179.472Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR342.214.399 306.107.056TOPLAM VARLIKLAR1.023.603.925 934.881.811KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 112.945.783 114.864.362İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar112.945.783 114.864.362Banka Kredileri82.565.808 84.539.239İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.379.975 30.325.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 61.507.677 77.859.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları61.507.677 77.859.155Banka Kredileri56.194.799 74.856.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.312.878 3.002.261Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 628.129 8.525.469Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler628.129 8.525.469Ticari Borçlar[7] 233.212.498 165.506.313İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 16.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar233.212.498 165.489.450Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 4.375.213 3.673.529Diğer Borçlar[9] 2.235.338 6.537.499İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.235.338 6.537.499Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 128.883.769 78.562.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)45.454.934 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)83.428.835 61.826.516Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.305.492 842.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.305.492 842.593Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.435.956 1.395.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.435.956 1.395.014ARA TOPLAM546.529.855 457.766.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER546.529.855 457.766.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 56.083.463 71.719.749İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar56.083.463 71.719.749Banka Kredileri44.094.077 63.017.719Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.989.386 8.702.030Diğer Finansal Yükümlülükler399.599 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler399.599Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 8.599.907 7.192.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.599.907 7.192.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[32] 3.034.785 2.960.218Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.117.754 81.872.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER614.647.609 539.639.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar408.956.316 395.242.252Ödenmiş Sermaye[19] 245.000.000 245.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[20] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 954.755 954.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 100.419.568 100.198.449Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.419.568 100.198.449Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)107.692.059 107.692.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.272.491 -7.493.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[23] 206.959 206.959Yasal Yedekler206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[24] 40.838.020 33.403.664Net Dönem Karı veya Zararı13.492.945 7.434.356TOPLAM ÖZKAYNAKLAR408.956.316 395.242.252TOPLAM KAYNAKLAR1.023.603.925 934.881.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[25] 473.327.083 358.534.399 168.242.683 136.253.789Satışların Maliyeti[25] -391.490.458 -284.416.912 -144.372.127 -114.700.767TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.836.625 74.117.487 23.870.556 21.553.022Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)81.836.625 74.117.487 23.870.556 21.553.022Genel Yönetim Giderleri[26] -12.304.980 -9.568.376 -4.298.216 -3.879.457Pazarlama Giderleri[27] -23.639.267 -16.489.664 -7.201.575 -6.784.340Araştırma ve Geliştirme Giderleri[28] -2.188.341 -1.736.056 -808.235 -595.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[29] 38.017.480 29.009.800 2.924.867 4.606.966Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[29] -38.209.183 -35.348.190 -2.483.030 -6.585.497ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.512.334 39.985.001 12.004.367 8.315.550Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[30] 0 93.865 0 28.143Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[30] 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.512.334 40.078.866 12.004.367 8.343.693Finansman Gelirleri[31] 4.007.172 1.591.922 1.443.708 1.182.958Finansman Giderleri[31] -34.007.274 -39.315.637 -11.513.409 -10.039.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.512.232 2.355.151 1.934.666 -513.280Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.287 5.134.420 -365.633 5.682.624Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[32] -19.287 5.134.420 -365.633 5.682.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.492.945 7.489.571 1.569.033 5.169.344DÖNEM KARI (ZARARI)13.492.945 7.489.571 1.569.033 5.169.344Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.492.945 7.489.571 1.569.033 5.169.344Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 33 0,05510000 0,06740000 0,00640000 0,04710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar221.119 -137.224 214.358 -635.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] 276.399 -175.928 267.948 -814.741Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[21] -55.280 38.704 -53.590 179.243Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[31] -55.280 38.704 -53.590 179.243Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)221.119 -137.224 214.358 -635.498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.714.064 7.352.347 1.783.391 4.533.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.714.064 7.352.347 1.783.391 4.533.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976358BIST