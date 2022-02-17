***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 8.044.069 360.334 92.084.101 -6.144.569 85.939.532 206.959 38.356.906 10.654.716 49.011.622 243.562.516 243.562.516Transferler10.654.716 -10.654.716 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.301.152 -1.349.041 -14.650.193 390.000 20.345.508 20.735.508 6.085.315 6.085.315Dönem Karı (Zararı)20.345.508 20.345.508 20.345.508 20.345.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[22] -13.301.152 -1.349.041 -14.650.193 390.000 390.000 -14.260.193 -14.260.193Sermaye Arttırımı145.000.000 594.421 0 145.594.421 145.594.421Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252Transferler20.345.508 -20.345.508 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)252.096.956 99.924 252.196.880 62.106.608 62.106.608 314.303.488 314.303.488Dönem Karı (Zararı)0 0 62.106.608 62.106.608 62.106.608 62.106.608Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)[22] 252.096.956 99.924 252.196.880 0 0 252.196.880 252.196.880Dönem Sonu Bakiyeler245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI214.569.917 -17.175.850İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları938.745.265 491.666.794Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[7,25] 650.368.825 438.287.096Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[29] 38.197.537 21.259.633İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[9,29] 250.178.903 32.120.065İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-686.984.538 -463.535.001Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[7,10,25] -486.963.521 -361.271.105Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[29] -45.667.359 -25.905.820Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları[8] -5.317.089 -30.444.709İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[9,29] -149.036.569 -45.913.367Faaliyetlerden Net Nakit Akışları251.760.727 28.131.793Ödenen Faiz[31] -45.378.968 -48.032.208Alınan Faiz[31] 8.188.158 2.724.565YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.872.856 -56.100.231Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15,30] 595.545 288.494Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15,30] 595.545 288.494Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.703.527 -37.953.725Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -73.703.527 -37.953.725Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -1.959.948 -435.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları[4] 18.195.074 -18.000.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[19,20] -163.762.387 89.190.453Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 145.594.421Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[19,20] 0 145.594.421Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri239.742.465 -53.465.161Kredilerden Nakit Girişleri[5] 233.212.824 8.575.907Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri[5,6] 6.529.641 -62.041.068Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-287.013.771Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -248.163.179İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -30.325.123Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -8.525.469İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[9] -116.491.081 -6.480.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] 0 3.542.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.065.326 15.914.372NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.065.326 15.914.372DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 17.585.683 1.671.311DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 11.520.357 17.585.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 11.520.357 17.585.683Finansal Yatırımlar[4] 0 18.195.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 18.195.074Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar[4] 0 18.195.074Ticari Alacaklar[7] 337.367.764 270.145.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar144.026.737 131.006.246İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar193.341.027 139.139.442Diğer Alacaklar[9] 304.232.064 84.142.523İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar122.865.591 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar181.366.473 67.406.084Stoklar[10] 240.772.378 196.630.902Peşin Ödenmiş Giderler[11] 69.060.766 40.543.519İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 22.242.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler69.060.766 18.301.068Diğer Dönen Varlıklar[13] 8.631.894 1.531.366İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 79.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.631.894 1.451.468ARA TOPLAM971.585.223 628.774.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR971.585.223 628.774.755DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[9] 8.264.460 61.199İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.203.261 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.199 61.199Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 14.055.000 4.555.000Maddi Duran Varlıklar[15] 677.124.768 301.311.385Arazi ve Arsalar32.297.607 19.850.792Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri19.336.560 20.320.145Binalar89.760.393 70.265.007Tesis, Makine ve Cihazlar450.180.000 181.316.638Taşıtlar64.265.000 7.340.685Mobilya ve Demirbaşlar1.022.284 926.409Yapılmakta Olan Yatırımlar20.262.924 1.291.709Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları[16] 903.021 0Peşin Ödenmiş Giderler[11] 0 179.472İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[11] 0 179.472TOPLAM DURAN VARLIKLAR700.347.249 306.107.056TOPLAM VARLIKLAR1.671.932.472 934.881.81187.304 114.864.362İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar129.387.304 114.864.362Banka Kredileri129.387.304 84.539.239İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 30.325.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 48.741.378 77.859.155İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.775.710 74.856.894Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.775.710 74.856.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.965.668 3.002.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.965.668 3.002.261Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 649.261 8.525.469Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[6] 649.261 8.525.469Ticari Borçlar[7] 318.274.401 165.506.313İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.554.661 16.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar316.719.740 165.489.450Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 4.187.075 3.673.529Diğer Borçlar[9] 4.103.273 6.537.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[9] 4.103.273 6.537.499Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 326.190.019 78.562.955İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)152.173.562 16.736.439İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)174.016.457 61.826.516Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.433.537 842.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.433.537 842.593Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 2.071.021 1.395.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 2.071.021 1.395.014ARA TOPLAM835.037.269 457.766.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER835.037.269 457.766.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 50.288.038 71.719.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar50.288.038 71.719.749Banka Kredileriraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 276.071 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[6] 276.071 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 8.203.261 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.203.261 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 7.880.516 7.192.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 7.880.516 7.192.703Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[32] 60.701.577 2.960.218TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.349.463 81.872.670TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER962.386.732 539.639.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar709.545.740 395.242.252Ödenmiş Sermaye[19] 245.000.000 245.000.000Sermaye Düzeltme Farkları[20] 8.044.069 8.044.069Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 954.755 954.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 323.486.219 71.289.339Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[22] 323.486.219 71.289.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[23] 206.959 206.959Yasal Yedekler[23] 206.959 206.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[24] 69.747.130 49.401.622Net Dönem Karı veya Zararı62.106.608 20.345.508TOPLAM ÖZKAYNAKLAR709.545.740 395.242.252TOPLAM KAYNAKLAR1.671.932.472 934.881.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[25] 719.677.196 488.260.603Satışların Maliyeti[25] -568.452.339 -372.469.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.224.857 115.791.574BRÜT KAR (ZARAR)151.224.857 115.791.574Genel Yönetim Giderleri[26] -17.802.582 -14.484.924Pazarlama Giderleri[27] -30.076.205 -23.291.306Araştırma ve Geliştirme Giderleri[28] -3.036.263 -2.551.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[29] 86.303.465 40.651.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[29] -96.364.240 -49.854.347ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)90.249.032 66.260.589Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[30] 7.997.596 281.757Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[30] -59.333 -112.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.187.295 66.429.846Finansman Gelirleri[31] 8.188.158 2.724.565Finansman Giderleri[31] -49.167.305 -51.068.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.208.148 18.085.500Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[32] 4.898.460 2.260.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.898.460 2.260.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)62.106.608 20.345.508DÖNEM KARI (ZARARI)62.106.608 20.345.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar[33] 0 0Ana Ortaklık Payları62.106.608 20.345.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 33 0,25350000 0,08300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar252.196.880 -14.650.193Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)314.711.794 -17.052.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] 124.905 -1.729.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler[21] -62.639.819 4.132.106Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[32] -62.639.819 4.132.106Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)252.196.880 -14.650.193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)314.303.488 5.695.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar[33] 0 0Ana Ortaklık Payları314.303.488 5.695.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002541BIST