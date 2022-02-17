***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 18:59
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 92.084.101 -6.144.569 85.939.532 206.959 38.356.906 10.654.716 49.011.622 243.562.516 243.562.516
Transferler
10.654.716 -10.654.716 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.301.152 -1.349.041 -14.650.193 390.000 20.345.508 20.735.508 6.085.315 6.085.315
Dönem Karı (Zararı)
20.345.508 20.345.508 20.345.508 20.345.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] -13.301.152 -1.349.041 -14.650.193 390.000 390.000 -14.260.193 -14.260.193
Sermaye Arttırımı
145.000.000 594.421 0 145.594.421 145.594.421
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252
Transferler
20.345.508 -20.345.508 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
252.096.956 99.924 252.196.880 62.106.608 62.106.608 314.303.488 314.303.488
Dönem Karı (Zararı)
0 0 62.106.608 62.106.608 62.106.608 62.106.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[22] 252.096.956 99.924 252.196.880 0 0 252.196.880 252.196.880
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.569.917 -17.175.850
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
938.745.265 491.666.794
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[7,25] 650.368.825 438.287.096
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[29] 38.197.537 21.259.633
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[9,29] 250.178.903 32.120.065
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-686.984.538 -463.535.001
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[7,10,25] -486.963.521 -361.271.105
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[29] -45.667.359 -25.905.820
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[8] -5.317.089 -30.444.709
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[9,29] -149.036.569 -45.913.367
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
251.760.727 28.131.793
Ödenen Faiz
[31] -45.378.968 -48.032.208
Alınan Faiz
[31] 8.188.158 2.724.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.872.856 -56.100.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,30] 595.545 288.494
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,30] 595.545 288.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.703.527 -37.953.725
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -73.703.527 -37.953.725
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -1.959.948 -435.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
[4] 18.195.074 -18.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[19,20] -163.762.387 89.190.453
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 145.594.421
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[19,20] 0 145.594.421
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.742.465 -53.465.161
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 233.212.824 8.575.907
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[5,6] 6.529.641 -62.041.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-287.013.771
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -248.163.179
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -30.325.123
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -8.525.469
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[9] -116.491.081 -6.480.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 0 3.542.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.065.326 15.914.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.065.326 15.914.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.585.683 1.671.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 11.520.357 17.585.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 11.520.357 17.585.683
Finansal Yatırımlar
[4] 0 18.195.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 18.195.074
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
[4] 0 18.195.074
Ticari Alacaklar
[7] 337.367.764 270.145.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
144.026.737 131.006.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
193.341.027 139.139.442
Diğer Alacaklar
[9] 304.232.064 84.142.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
122.865.591 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
181.366.473 67.406.084
Stoklar
[10] 240.772.378 196.630.902
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 69.060.766 40.543.519
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.242.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
69.060.766 18.301.068
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 8.631.894 1.531.366
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 79.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.631.894 1.451.468
ARA TOPLAM
971.585.223 628.774.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
971.585.223 628.774.755
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
[9] 8.264.460 61.199
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.203.261 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 14.055.000 4.555.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 677.124.768 301.311.385
Arazi ve Arsalar
32.297.607 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19.336.560 20.320.145
Binalar
89.760.393 70.265.007
Tesis, Makine ve Cihazlar
450.180.000 181.316.638
Taşıtlar
64.265.000 7.340.685
Mobilya ve Demirbaşlar
1.022.284 926.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20.262.924 1.291.709
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
[16] 903.021 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 0 179.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 0 179.472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
700.347.249 306.107.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.671.932.472 934.881.811
87.304 114.864.362
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.387.304 114.864.362
Banka Kredileri
129.387.304 84.539.239
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 30.325.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 48.741.378 77.859.155
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.775.710 74.856.894
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.775.710 74.856.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.965.668 3.002.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.965.668 3.002.261
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 649.261 8.525.469
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[6] 649.261 8.525.469
Ticari Borçlar
[7] 318.274.401 165.506.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.554.661 16.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
316.719.740 165.489.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 4.187.075 3.673.529
Diğer Borçlar
[9] 4.103.273 6.537.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[9] 4.103.273 6.537.499
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 326.190.019 78.562.955
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
152.173.562 16.736.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
174.016.457 61.826.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.433.537 842.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.433.537 842.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 2.071.021 1.395.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 2.071.021 1.395.014
ARA TOPLAM
835.037.269 457.766.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
835.037.269 457.766.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 50.288.038 71.719.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.288.038 71.719.749
Banka Kredileri
raç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 276.071 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[6] 276.071 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 8.203.261 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.203.261 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 7.880.516 7.192.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 7.880.516 7.192.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[32] 60.701.577 2.960.218
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.349.463 81.872.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
962.386.732 539.639.559
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
709.545.740 395.242.252
Ödenmiş Sermaye
[19] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[20] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 323.486.219 71.289.339
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[22] 323.486.219 71.289.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
[23] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] 69.747.130 49.401.622
Net Dönem Karı veya Zararı
62.106.608 20.345.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
709.545.740 395.242.252
TOPLAM KAYNAKLAR
1.671.932.472 934.881.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[25] 719.677.196 488.260.603
Satışların Maliyeti
[25] -568.452.339 -372.469.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.224.857 115.791.574
BRÜT KAR (ZARAR)
151.224.857 115.791.574
Genel Yönetim Giderleri
[26] -17.802.582 -14.484.924
Pazarlama Giderleri
[27] -30.076.205 -23.291.306
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[28] -3.036.263 -2.551.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[29] 86.303.465 40.651.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[29] -96.364.240 -49.854.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.249.032 66.260.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[30] 7.997.596 281.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[30] -59.333 -112.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.187.295 66.429.846
Finansman Gelirleri
[31] 8.188.158 2.724.565
Finansman Giderleri
[31] -49.167.305 -51.068.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.208.148 18.085.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[32] 4.898.460 2.260.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.898.460 2.260.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.106.608 20.345.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.106.608 20.345.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[33] 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.106.608 20.345.508
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 33 0,25350000 0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
252.196.880 -14.650.193
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
314.711.794 -17.052.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] 124.905 -1.729.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[21] -62.639.819 4.132.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[32] -62.639.819 4.132.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.196.880 -14.650.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
314.303.488 5.695.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[33] 0 0
Ana Ortaklık Payları
314.303.488 5.695.315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002541
BIST