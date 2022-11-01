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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.11.2022 17:12
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. Maddesini Genel Kurulun onayına sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.11.2022
Genel Kurul Tarihi 29.11.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Esas sözleşmenin 3 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 ANA SÖZLEŞME TADİLMETNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmemizin 3. Maddesinin tadilinin görüşüp karara bağlamak üzere 29.11.2022 salı günü saat 14:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075935


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MIATK 68,75 296.713.978 % 10,00  
ERCB 85,25 96.376.163 % 10,00  
PRKAB 34,10 273.518.672 % 10,00  
NTGAZ 35,88 186.216.449 % 9,99  
VAKKO 37,26 15.203.272 % 9,98  
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Sterlin 21,3197 21,4267 % 0,16  
Frank 18,6037 18,7157 % 0,46  
Riyal 4,9404 4,9652 % 0,14  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 1,26  
Altın Gr. 988 988 2,91  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.648 6.704 9,00  
Yarım 3.239 3.277 4,00  
Çeyrek 1.624 1.638 3,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,67 0,03  
Gümüş Gr. 11,76 11,77 0,02  
B. Petrol 94,65 94,65 0,00  
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