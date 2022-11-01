***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. Maddesini Genel Kurulun onayına sunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.11.2022Genel Kurul Tarihi 29.11.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.11.2022Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe BANAZAdres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - Esas sözleşmenin 3 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,4 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 2 ANA SÖZLEŞME TADİLMETNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz ana sözleşmemizin 3. Maddesinin tadilinin görüşüp karara bağlamak üzere 29.11.2022 salı günü saat 14:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075935BIST