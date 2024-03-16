***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02.04.2024 Tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Ek AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 02.04.2024 Tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Ek AçıklamaGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.03.2024Genel Kurul Tarihi 02.04.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe BANAZAdres Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - Şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesi için gerekli tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve yapılacak işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,4 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar02.04.2024 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında imtiyazlı pay yaratılması sonucu doğuracak bir karar alınmayacağı söz konusu toplantının üçüncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun II.23.3 sayılı önemli nitelikli işlemler ve ayrılma hakkı tebliğinin 7.maddesinin 2.bendi kapsamında yasal mevzuata ve paydaşlar lehine uygun en iyi tadil tasarı metninin oluşturulması amacıyla öneri ve tekliflerin alınması görüşülmesi ve mutabık kalınan metin üzerinde yasal süreçlerin başlatılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259394BIST