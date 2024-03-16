***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2024 11:27
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 02.04.2024 Tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Ek Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 02.04.2024 Tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili Ek Açıklama
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.03.2024
Genel Kurul Tarihi 02.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 Banaz / UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket hisselerinin imtiyazlı senetlere dönüştürülmesi için gerekli tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve yapılacak işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
02.04.2024 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında imtiyazlı pay yaratılması sonucu doğuracak bir karar alınmayacağı söz konusu toplantının üçüncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun II.23.3 sayılı önemli nitelikli işlemler ve ayrılma hakkı tebliğinin 7.maddesinin 2.bendi kapsamında yasal mevzuata ve paydaşlar lehine uygun en iyi tadil tasarı metninin oluşturulması amacıyla öneri ve tekliflerin alınması görüşülmesi ve mutabık kalınan metin üzerinde yasal süreçlerin başlatılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259394
BIST