***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.03.2021 17:15
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2020 yılı verileri ışığında 2021 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri ile yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan
a)Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yılık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b)Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,
Şirketimiz tarafından 2020 yılında ilişkili şirketlere yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kâr paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916541
BIST
17:081.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:087,6293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1231
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:089,0741
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,1219
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:08421,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,24
|Açılış
|: 421,18
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TRILC
|13,31
|158.136
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.916.347
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.511
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.757.689
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.391.873
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.647.269
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,41
|369.986.550
|% -8,32
|
|GARAN
|9,00
|1.987.369.184
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|1.577.608.419
|% 2,18
|
|PETKM
|6,23
|1.285.769.143
|% 0,00
|
|SISE
|7,65
|913.569.401
|% 0,79
|
|SASA
|42,04
|854.601.432
|% 9,48
|
|GARAN
|9,00
|1.987.369.184
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.285.769.143
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|434.003.245
|% 0,84
|
|SISE
|7,65
|913.569.401
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,35
|849.363.328
|% 1,24
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6247
|7,6293
|% -1,59
|
|Euro
|9,0630
|9,0741
|% -1,33
|
|Sterlin
|10,5795
|10,6326
|% -0,79
|
|Frank
|8,1654
|8,2146
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0294
|2,0396
|% -1,33
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,63
|
|Altın Gr.
|421
|421
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.785
|2.858
|23,38
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|11,31
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,11
|
Seans Raporu
17:08
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