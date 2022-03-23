***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2022 tarihli 2022/05 nolu kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere % 140,00 oranında 343.000.000,00 TL artırılarak 588.000.000 TL' ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna 23.02.2022 tarihi itibari ile resmi başvuru yapılmış olup, başvuruya ilişkin taslak izahname ekte sunulmuştur. Sermaye artırımına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerleme A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmış olup taslak izahnameye aracı kurum internet sitesinde ve Uşak Seramik internet sitesinden de ulaşılabilir. İnternet sitesi adresleri: https://www.usakseramik.com/ https://www.halkyatirim.com.tr/ dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012267BIST