***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.03.2022 14:12
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2022 tarihli 2022/05 nolu kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere % 140,00 oranında 343.000.000,00 TL artırılarak 588.000.000 TL' ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna 23.02.2022 tarihi itibari ile resmi başvuru yapılmış olup, başvuruya ilişkin taslak izahname ekte sunulmuştur. Sermaye artırımına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerleme A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmış olup taslak izahnameye aracı kurum internet sitesinde ve Uşak Seramik internet sitesinden de ulaşılabilir. İnternet sitesi adresleri: https://www.usakseramik.com/ https://www.halkyatirim.com.tr/ dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012267
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|6.237
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