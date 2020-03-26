***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı karının Geçmiş yıl karları hesabına aktarılması kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)USAK, TRAUSAKW91F6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)USAK, TRAUSAKW91F6 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun buğün yapmış olduğu toplantıda 2019 Yılı Faaliyetlerinden oluşan karının Yasal yedekler ayrıldıktan sonraki kısmını Geçmiş Yıl Karları hesabına aktarılması hususunun 30.03.2020 tarihinde yapılacak olan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 206.958* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -3.129.466 1.923.736,644. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 10.654.716 1.923.736,646. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 96.186,83 96.186,838. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.558.529,17 1.827.549,81Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832364BIST