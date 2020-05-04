***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 13:33
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı karının Geçmiş yıl karları hesabına aktarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 26.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
USAK, TRAUSAKW91F6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
USAK, TRAUSAKW91F6 0 0
Ek Açıklamalar
04.05.2020 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 2019 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 206.958
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -3.129.466 1.923.736,64
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 10.654.716 1.923.736,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 96.186,83 96.186,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.558.529,17 1.827.549,81
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842208
BIST