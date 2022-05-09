***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı karının Geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)USAK, TRAUSAKW91F6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)USAK, TRAUSAKW91F6 0 0Ek Açıklamalar09.05.2022 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre 2021 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Uşak Seramik Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 245.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 206.958* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 57.208.148 39.514.347,324. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 62.106.608 39.514.347,326. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.975.717,37 1.975.717,378. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 60.130.890,63 37.538.629,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.415.111,0610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.546.001,6911. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027774BIST