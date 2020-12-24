***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.12.2020 11:24
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.' nin konsolide yapısını ve ‘'Mevcut Tahvil İhracını'' ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB- (Trk)' den ‘BBB (Trk)' ye yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Öte yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümleri 'B- / Negatif' olarak belirlenmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894727
BIST
12:461.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:467,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:469,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:46462,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,13
|Açılış
|: 462,17
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:46
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.508.121
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.804.224
|% 9,95
|
|NETAS
|25,46
|171.424.817
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|PEKGY
|2,84
|559.789.851
|% -8,39
|
|HLGYO
|3,50
|545.993.303
|% -6,17
|
|NIBAS
|66,00
|5.631.902
|% -5,71
|
|THYAO
|12,74
|925.243.302
|% 2,25
|
|ECILC
|7,56
|658.535.240
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,56
|647.104.328
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,84
|559.789.851
|% -8,39
|
|HLGYO
|3,50
|545.993.303
|% -6,17
|
|SKBNK
|1,56
|647.104.328
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,84
|559.789.851
|% -8,39
|
|HLGYO
|3,50
|545.993.303
|% -6,17
|
|TSKB
|1,87
|206.357.712
|% -1,58
|
|PETKM
|5,06
|515.070.413
|% 0,20
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6477
|7,6517
|% 0,15
|
|Euro
|9,3275
|9,3331
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3632
|10,4151
|% 0,71
|
|Frank
|8,5688
|8,6204
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0318
|2,0420
|% 0,08
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,48
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|15,62
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|7,55
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,17
|51,17
|-0,07
|