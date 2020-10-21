***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.10.2020 10:37
alar
Şirketimizin payları üzerinde 21.10.2020 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882753
BIST
13:261.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:267,8434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,8540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:269,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:26483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:24
|NIBAS
|41,80
|4.076.118
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.628.229
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|143.123.417
|% -9,94
|
|KARSN
|3,31
|744.929.539
|% 5,75
|
|GARAN
|7,55
|658.899.557
|% 1,07
|
|SISE
|7,04
|656.682.741
|% 0,86
|
|ITTFH
|10,68
|433.234.016
|% -3,26
|
|KLGYO
|15,50
|426.602.861
|% -5,55
|
|KARSN
|3,31
|744.929.539
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,29
|199.650.012
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,94
|260.017.253
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,03
|265.197.989
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|306.823.647
|% 0,84
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8403
|7,8432
|% -0,29
|
|Euro
|9,2951
|9,2994
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2092
|10,2604
|% 0,57
|
|Frank
|8,6373
|8,6893
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0848
|2,0952
|% -0,27
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|10,94
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|5,29
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|