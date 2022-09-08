***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2022 17:02
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 08.09.2022 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061593
BIST
17:333.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 49,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3318,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3318,2038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:33999,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,38
|Açılış
|: 999,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:31
|UNLU
|6,93
|49.521.601
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.075.768
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.097
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.411.768
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.133
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.897.756
|% -4,17
|
|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
|% -1,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.247.589.399
|% 8,67
|
|THYAO
|73,90
|7.961.605.584
|% -1,07
|
|GARAN
|24,52
|4.878.400.227
|% 1,74
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.259.155
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.247.589.399
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,98
|4.597.363.303
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
|% -1,91
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.259.155
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.329.879
|% 9,93
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2290
|18,2387
|% 0,13
|
|Euro
|18,1834
|18,1930
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8931
|20,9978
|% -0,35
|
|Frank
|18,6802
|18,7927
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8367
|4,8610
|% 0,03
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-11,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.759
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|