***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.09.2022 16:55
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 26.09.2022 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065293
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0271
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05966,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,65
|Açılış
|: 966,61
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4472
|18,4620
|% 0,26
|
|Euro
|17,7611
|17,8165
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,6724
|19,7711
|% -1,28
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% -1,04
|
|Riyal
|4,8936
|4,9182
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.631
|-12,74
|
|Altın Gr.
|966
|967
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.577
|6.685
|-77,00
|
|Yarım
|3.200
|3.271
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.631
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-1,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de