***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.08.2023 13:42
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde 22.08.2023 Tarihinde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup şirketimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188150
BIST
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14:107.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 18,06
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:1027,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0629
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:1029,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0552
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
14:101.662,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.662,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
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1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|17.339.752
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,27
|120.916.904
|% -9,74
|
|HKTM
|74,90
|217.705.067
|% -8,55
|
|TUPRS
|142,00
|8.982.836.522
|% 1,65
|
|THYAO
|255,70
|8.043.540.987
|% -1,27
|
|TCELL
|59,70
|4.466.561.803
|% 5,01
|
|EREGL
|44,40
|4.412.328.125
|% -1,33
|
|KOZAL
|27,28
|3.340.615.923
|% 2,94
|
|SKBNK
|4,06
|690.883.582
|% 0,50
|
|ZOREN
|4,97
|844.165.919
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,93
|1.428.262.744
|% -1,11
|
|ODAS
|12,65
|1.850.187.498
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,50
|2.259.589.565
|% -3,19
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1856
|27,2151
|% 0,27
|
|Euro
|29,6362
|29,6525
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,6013
|34,7748
|% 0,23
|
|Frank
|30,8568
|31,0427
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2287
|7,2650
|% 0,20
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|9,51
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.198
|11.261
|15,00
|
|Yarım
|5.616
|5.657
|8,00
|
|Çeyrek
|2.799
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,35
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