***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvrupa Birliği Ticaret Komisyonu tarafından Türkiye'de seramik ve benzeri kategorisinde faaliyet gösteren şirketler için anti-damping soruşturulması başlatıldığı konusunda yayınlanan haberler doğrultusunda yatırımcılarımız tarafından ilgili durumun şirketimize etkisinin yönünde yoğun bilgi talepleri istenmektedir.İlgili soruşturmanın şirketimizin sipariş, üretim ve satışları üzerinde bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. Bugün itibari ile üretime tam kapasite olarak devam edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983391BIST