***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2021 15:31
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu tarafından Türkiye'de seramik ve benzeri kategorisinde faaliyet gösteren şirketler için anti-damping soruşturulması başlatıldığı konusunda yayınlanan haberler doğrultusunda yatırımcılarımız tarafından ilgili durumun şirketimize etkisinin yönünde yoğun bilgi talepleri istenmektedir.
İlgili soruşturmanın şirketimizin sipariş, üretim ve satışları üzerinde bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. Bugün itibari ile üretime tam kapasite olarak devam edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983391
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0224
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8099
|14,8269
|% 0,15
|
|Euro
|16,7374
|16,7902
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,13
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
|