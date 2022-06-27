***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 09:58
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK' nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının şirketimizin TL kredi kullanımlarını, nakit akışını ve üretim faaliyetleri üzerinde etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039334
BIST
15:102.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -22,06
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:1016,5249
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,3595
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:1017,4685
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3587
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:10973,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -18,25
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:08
|RYSAS
|8,47
|9.533.074
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.191.487
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.643.298
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.536
|% 9,87
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,30
|55.130.383
|% -4,41
|
|KGYO
|8,22
|23.397.244
|% -4,31
|
|GSDHO
|3,94
|67.429.064
|% -3,90
|
|THYAO
|49,82
|3.225.044.342
|% -0,86
|
|SISE
|21,96
|1.467.710.704
|% 0,92
|
|EREGL
|27,98
|1.104.736.708
|% 0,43
|
|ASELS
|23,84
|802.182.618
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,56
|718.734.216
|% -2,39
|
|ODAS
|3,17
|363.343.706
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,68
|478.075.344
|% -1,68
|
|AKBNK
|8,56
|718.734.216
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,57
|193.975.232
|% -1,15
|
|SISE
|21,96
|1.467.710.704
|% 0,92
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5050
|16,5213
|% -2,15
|
|Euro
|17,4413
|17,4679
|% -2,02
|
|Sterlin
|20,2203
|20,3217
|% -2,11
|
|Frank
|17,1620
|17,2654
|% -2,20
|
|Riyal
|4,3929
|4,4149
|% -2,08
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,21
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-19,23
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.489
|6.607
|-255,00
|
|Yarım
|3.186
|3.232
|-124,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|-63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,82
|