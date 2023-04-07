***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mülkiyetinde bulunan UŞAK ili Ulubey ilçesi Kışla Mh. Mevkindeki 226 ada 28 parsel, 227 ada 117,18,119,101,44,42,106,107,108,109,110,111,37,8,29,9,30,35, 36,39,40,129 parselleri üzerinde kendi tüketiminde kullanarak, artan enerji maliyetlerin karşılanması amacıyla GES yatırımına yönelik proje çalışması yürütülmektedir.Ünite sayısı : 33.939 adet/ 550 kWp , Tesis kurulu Gücü : 15600 Kwp (AC) / 18.666,45 kWp (DC) olan proje için OEDAŞ Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ESKİŞEHİR' e çağrı mektubu başvurusunda bulunulmuştur.Süreç ile ilgili gelişmeler ortaklarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133463BIST