***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 12:25
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mülkiyetinde bulunan UŞAK ili Ulubey ilçesi Kışla Mh. Mevkindeki 226 ada 28 parsel, 227 ada 117,18,119,101,44,42,106,107,108,109,110,111,37,8,29,9,30,35, 36,39,40,129 parselleri üzerinde kendi tüketiminde kullanarak, artan enerji maliyetlerin karşılanması amacıyla GES yatırımına yönelik proje çalışması yürütülmektedir.
Ünite sayısı : 33.939 adet/ 550 kWp , Tesis kurulu Gücü : 15600 Kwp (AC) / 18.666,45 kWp (DC) olan proje için OEDAŞ Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ESKİŞEHİR' e çağrı mektubu başvurusunda bulunulmuştur.
Süreç ile ilgili gelişmeler ortaklarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133463
BIST
13:144.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 16,62
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1419,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1421,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:141.243,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.243,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.376.420
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.901.826
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,36
|63.531.298
|% -7,59
|
|ONCSM
|120,50
|101.370.754
|% -6,73
|
|POLTK
|2.087,00
|20.735.743
|% -5,33
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,80
|10.834.109
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,78
|1.488.076.594
|% 1,78
|
|THYAO
|127,70
|1.445.595.085
|% 0,39
|
|ASTOR
|58,10
|1.424.368.641
|% -1,11
|
|GESAN
|73,45
|1.333.988.003
|% 8,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.060.849.360
|% 1,13
|
|EKGYO
|6,58
|759.860.084
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.060.849.360
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,78
|1.488.076.594
|% 1,78
|
|YYAPI
|2,98
|181.984.988
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,50
|138.757.141
|% -0,40
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2491
|19,2644
|% 0,07
|
|Euro
|21,0169
|21,0294
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8831
|24,0029
|% 0,07
|
|Frank
|21,2053
|21,3330
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,08
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.566
|3,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|