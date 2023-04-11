***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarModernizasyon yatırımları kapsamında 12.10.2022 ve 17.10.2022 tarihli özel durum açıklamaları ile bildirimi yapılarak kapatılan 3 adet seramik pişirme fırınından 1 tanesinin modernizasyonları tamamlanarak bugün itibari ile devreye alınmıştır.- Modernizasyonu tamamlanarak üretime başlayan fırının günlük üretim kapasitelerinde % 15 artış ile m2 başı Doğalgaz tüketiminde % 15 tasarruf sağlanarak maliyet ve verimlilik avantajı sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136178BIST